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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan koronayı hafif mi geçiriyor Fahrettin Koca açıklama:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronayı hafif mi geçiriyor Fahrettin Koca açıklama:

Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın sağlık durumları hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan hastalığı nasıl geçiriyor?

Yeniakit Publisher
2022-02-05 17:52:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronayı hafif mi geçiriyor Fahrettin Koca açıklama:

Ülkemizde Omicron varyantının etkisi hızla arttı. Günlük vaka sayısı 100 bini aştı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan omicron varyantına yakalandı. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronayı hafif mi geçiriyor Fahrettin Koca açıklama:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın sağlık durumlarının nasıl olduğu merak ediliyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da açıklama geldi. Bakan Koca,sosyal medya hesabından “Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” açıklamasında bulundu.

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