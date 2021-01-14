İlk aşıyı yaptıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyeleri ve bazı doktorlar aşı yaptırmıştı. Bunun üzerine vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman aşı olacak? sorusunu merak ediyor. İşte son dakika konuya ilişkin gelişmeler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde COVID-19 aşısı yaptırdı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Şehir Hastanesi’nde CoronaVac aşısı oldu.

AK Parti MYK toplantısının ardından Erdoğan, hastaneye gelerek CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Telegram hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, ''Ben de aşı oldum'' ifadelerine yer verdi.

Sinovac tarafından üretilen koronavirüs aşısının dün acil kullanım iznini almasının ardından ilk aşılar dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapılmıştı. Bugün aşı olan sağlık çalışanı sayısı ise 200 bini geçti.