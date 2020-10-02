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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da

Erdoğan, cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:33:29 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da

KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Sultan Selim Camisi'ne geçti.

Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.

Daha sonra Mevlana Müzesi'ne geçen Erdoğan, müzedeki restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.


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