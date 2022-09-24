Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Oyumuzu yüzde 150 artırdık!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"na katılıyor. Sakarya'da bulunan Başkan Erdoğan, burada açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika açıklamaları...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Bugün burada bir kampanya başlatıyoruz. "İlk oyum Erdoğan'a ilk oyum AK Parti'ye" adını verdiğimiz kampanyaya Sakarya'da başlıyoruz.

2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Özgün iradeleriyle oy kullanacaklar. Sandığa giderek geleceğinizi şekillendireceksiniz.

Gençler sizden siyaseten sabun köpüğündeki tartışmalarla değil, ülkenin asıl vasıflarıyla ilgilenmenizi istiyorum.

"Oyumuzu yüzde 150 artırdık"

Nüfusu yüzde 26 artan Türkiye'de biz oyumuzu yüzde 150 artırdık. Bu artışı gençlere borçluyuz. Biz gençlere inanıyoruz.

Ülkemizin umudu genç kardeşlerim. Gözümüzün nuru genç kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Ülkemin tüm gençlerine selam gönderiyorum.

2023'e giderken ebedi ve ezeli kardeşliği yeniledik ve şimdi sizlerle birlikteyiz.

"8 ay sonra birilerini siz deli edeceksiniz"

2023'e doğru giderken Sakarya'daki ebedi kardeşliği yeniledik. Şimdi de sizlerleyiz. Şimdi genç bir kız kardeşim diyor ki, '4 yıldır seçim görmedik, deliriyoruz.' Geldi, 8 ay var. 8 ay sonra birilerini siz deli edeceksiniz. Onlar gençlik nedir bilmiyorlar. Gençler burada. Heyecanınız aşkınız için teşekkür ediyorum.

Salonlara sığmayan muazzam coşkunuz için şükranlarımı sunuyorum. Son 1.5 senede ülkemizin dört bir yanında, 25 Gençlik Buluşması yaptık. Bir kısmını Ankara'da Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirdik. Adana'da 100 bini aşkın gencimizle kucaklaştık. Samsun'da Teknofest'te gençlerimizle ufuk turundaydık. 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerimizle bir aradayız. Her seçim önemlidir ama gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçimler daha önemlidir. Bugün Genel Merkezimizin yürüteceği bir kampanya başlatıyoruz. Adını 'İlk Oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye' kampanyasının başlangıç yeri bu salondur.

2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Sandıkta oy kullanmak 3 dakikalık işlemden daha fazla anlama sahiptir. 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirleyeceksiniz. Oy pusulasındaki tercihinizle kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz.

"Türkiye'nin geleceğini mankurtlara değil, fikri vicdanı irfanı hür gençlere emanet edebiliriz!"

Umutlarınızı istismar etmek için birileri her şeyi yapacaktır. Gençleri çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz. Cevap, sandıkta tercihinizi kimin ne yaptığına bakarak yapmanız olacaktır. Sizlerden oyunuza yani iradenize geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Hiç kimsenin yalan yanlış bilgilerle tutmayacakları içi altı üstü boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin. Eğer sizi ben yanıltmaya alışırsam, bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden taviz vermeyin. Türkiye'nin geleceğini mankurtlara değil, fikri vicdanı irfanı hür gençlere emanet edebiliriz. Gençlik kollarımızın kampanyası, siz gençlerimize sandığa gitmeyi değil, kendi geleceğinizi inşa etmek için fikri donanımı kazandırmayı hedefliyor. Büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz. Ulaşılmadık tek bir genç bırakmayana kadar çalışacak, AK gençlik rüzgarı estireceğiz.

Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz (gençler) vereceksiniz.

Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz.

"15 Temmuz'da destan yazdınız"

Tüm terör örgütlerinin üzerimize saldırdığı bir dönemde en büyük desteği gençlerden aldık. 15 Temmuz'da destan yazdınız. Sakarya'dan tüm istismarcılara sesleniyorum; gençlerimizin yakasından düşün, gençlerimize yalan söylemeyin, gençlerimizin gözünü boyamaya, ruhunu kirletmeye çalışmayın. Sabah akşam karamsarlık aşılamaktan vazgeçin. Gençlerimizi modern çağın köleleri haline getiremeyeceksiniz.

CHP'ye, 6'lı Masa'nın etrafında duranlara, siz değil miydiniz gençlerim seçme yaşını değiştirirken bizlere karşı çıkaranlar. Siz değil miydiniz bizleri parlamento ve belediye meclisini çoluk çocukla doldurmakla itham edenler. Siz değil miydiniz Anayasa Mahkemesi'ne dava açarak gençlere verdiğimiz bursları engellemeye çalışanlar, ikna odaları kuran, imam hatiplerin önüne geçmek için tüm meslek okullarını özellikle öldürmeye çalışan! Siz değil miydiniz başörtülü kardeşlerimizin çalışmalarını engellemek için çalışan! Siz değil miydiniz yerli arabalarımız TOGG'tan, İHA'dan Bayraktar'a kadar her teknoloji atılımımıza balta vurmaya çalışan, özellikle gençlerimiz için yaptığımız her hizmetin önüne takoz olan!