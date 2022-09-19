  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu: 12 yıla çıkardık
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu: 12 yıla çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"nde konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 19:06:00 - 2022-09-19 19:11:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu: 12 yıla çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayreti içindeyiz.

Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliği için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayreti içindeyiz.

Ülkemizde zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Okullaşma oranını yükselttik. Kız çocuklarının eğitimini teşvik ettik.

TİKA özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere teknik eğitim desteği veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23