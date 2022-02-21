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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'nun ardından o ülkeye geçti
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'nun ardından o ülkeye geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak 'TUR' ile TSİ 19.10'da, Senegal'in başkenti Dakar'a geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 19:57:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'nun ardından o ülkeye geçti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak 'TUR' ile TSİ 19.10'da, Senegal'in başkenti Dakar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leopold Sedar Senghor Havalimanı'nda, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı.

Karşılama töreninde, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas ve büyükelçilik personeli de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Dakar'a geldi.

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