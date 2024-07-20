  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti

Yeniakit Publisher
2024-07-20 09:01:00 - 2024-07-20 09:53:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda askeri tören kıtasını selamladı. Erdoğan, daha sonra kendisini uğurlamak için bekleyenlerle tokalaşarak uçağa bindi.

"TC-CAN" uçağı ile KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ‘zam’ sürprizi yapar mı? O isim, dikkat çeken o detaya vurgu yaptı
Erdoğan ‘zam’ sürprizi yapar mı? O isim, dikkat çeken o detaya vurgu yaptı

Medya

Erdoğan ‘zam’ sürprizi yapar mı? O isim, dikkat çeken o detaya vurgu yaptı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Erdoğan'dan Yıldız Sarayı müjdesi: O tarihe kadar ücretsiz olacak
Başkan Erdoğan'dan Yıldız Sarayı müjdesi: O tarihe kadar ücretsiz olacak

Gündem

Başkan Erdoğan'dan Yıldız Sarayı müjdesi: O tarihe kadar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Sarayı'nı gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Sarayı'nı gezdi

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Sarayı'nı gezdi

Devletin zirvesinden "50. yıl çıkarması" Erdoğan Kıbrıs'a gidiyor! 50 gemi ile geçit töreni
Devletin zirvesinden "50. yıl çıkarması" Erdoğan Kıbrıs'a gidiyor! 50 gemi ile geçit töreni

Gündem

Devletin zirvesinden "50. yıl çıkarması" Erdoğan Kıbrıs'a gidiyor! 50 gemi ile geçit töreni

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23