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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutundan ayrıldı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutundan ayrıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 23:43:00 - 2023-05-14 23:49:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutundan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutundan ayrılırken vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı'na sevgi gösterisinde bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy sayımı devam ederken sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.

Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.
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Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.

Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum."

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