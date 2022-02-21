Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi açıkladı: Kısa sürede...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dakar'da Senegal-Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Türkiye ile Senegal daima birbirine yakın oldu. 400 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaştık. Şimdi hedefimiz 1 milyar dolar.

Firmalarımızın Senegal'de aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Çok sayıda projeyi başarıyla tamamladılar.

Türkiye G-20'nin önemli bir üyesidir. Satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz. Ekonomimiz küresel şoklara karşı dayanıklıdır. Bölgedeki istikrarsızlıklara rağmen ekonomimizi her sene yüzde 5 büyüttük. Geçen yılı 225 milyar doları aşan rekor ihracatla tamamladık.

Çift haneli rakamlara yaklaşan büyüme oranlarıyla bu yılı çok daha başarılı bir şekilde kapatacağız.

Senegal Batı Afrika'ya açılan bir ihracat kapısıdır. Özellikle tarım, turizm, gıda ve sağlık alanlarında yapılacak iş birliği tüm bölgenin yararına olacaktır.

Başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikamız 2013 yılıyla Afrika ile ortaklık politikasına dönüşmüştür. Bu doğrultuda Afrikalı dostlarımızla birlikte birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bunu eşit ortaklık ve karşılıklı fayda temelinde yapıyoruz.