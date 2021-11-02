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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri sebebiyle açılan 43 bin 307 TL’lik manevi tazminatı üniversite öğrencilerine burs olarak verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 12:35:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri sebebiyle açılan 43 bin 307 TL’lik manevi tazminatı üniversite öğrencilerine burs olarak verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TBMM'deki grup toplantılarındaki sözleri nedeniyle açılan manevi tazminat davası sonuçlandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında Erdoğan'ı ‘diktatör olmakla, tefecilerin reisi olmak, DEAŞ'a kol kanat germek ve silah göndermek, terör örgütlerine yardım ve yataklık etmek, vergi kaçırmak' sözlerine ilişkin Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından aleyhine açılan manevi tazminat davası sonuçlandı. Kararını açıklayan mahkeme, Kılıçdaroğlu aleyhine manevi tazminata hükmetti. Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen 43 bin 307,45 TL'nin üniversite öğrencilere burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandığı ifade edildi.

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