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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu için kullandı! Türkiye o deyimin anlamını araştırdı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu için kullandı! Türkiye o deyimin anlamını araştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı "Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur" deyimini duyan herkes anlamını merak etti. Söz konusu deyimin anlamı ise "Hep aynı şeyleri tekrarlamak, çok çalışmak ama bir türlü ilerleyememek; yerinde saymak" olarak karşımıza çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 18:00:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Murat sen biliyor musun anlamını?"

Muhalefetin erken seçim talebine ilişkin gelen soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim öğrencilik yıllarımızdan öğrendiğimiz bir tekerleme var. 'Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur.' Bunların söylediği şey bu. Murat sen biliyor musun anlamını?" dedi.

Deyimin anlamı merak konusu oldu

Deyimin anlamı ise "Hep aynı şeyleri tekrarlamak, çok çalışmak ama bir türlü ilerleyememek; yerinde saymak" şeklinde karşımıza çıkıyor.

Başka bir bilgiye göre deyim şöyle açıklanıyor:

"Binâ, Arapça dilbilgisinde fiillerin çatılarını, Emsile de fiil çekimi ve örneklerini içerirdi. Bu ders, medreseye yeni başlayan çocuklar için çok zordu. 'Binâ' dersinde başarılı olanlar bir üst aşamalara geçirilirdi. Ancak o aşamalarda hata yapan öğrenciler geri çevrilip yeniden 'Binâ' okumaya mecbur edilirdi."

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