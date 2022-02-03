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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev'deki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev'deki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 14:34:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev'deki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Kiev'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasları öncesinde ziyaret ettiği 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.

Törende, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy de yer aldı.

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