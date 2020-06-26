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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız."

Yeniakit Publisher
2020-06-26 16:58:06 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız."
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