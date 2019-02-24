Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Kaşıkçı cinayeti) Veliaht Prens bilmeyecek de kim bilecek?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı cinayeti hakkında, "Veliaht Prens bilmeyecek de kim bilecek? Talimat veren isim belli. ’Ben kesmeyi çok iyi bilirim’ diyen bir ahlaksız var orada. Adli Tıpçıymış kendisi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK’te gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü’nde yapılan canlı yayında, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili, "Kasetleri herkese dinlettik. Burada ortak bir eylem var. Bu ortak eylemin talimatını veren kim? Bunun ortaya çıkması lazım. Hatta Dışişleri Bakanları. Şimdi görevden alındı. ’Yerli işbirlikçi ile yapıldı’ dedi. Yahu bu nasıl iş ki, dışarıda nişanlısı bekliyor, Cemal Kaşıkçı arka kapıdan çıkıp gidiyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. ’Ben kesmeyi çok iyi bilirim’ diyen bir ahlaksız var orada. Adli Tıpçıymış kendisi. Bunu Veliaht Prens bilmeyecek de kim bilecek? Talimat veren isim belli. ABD’den gelen heyet bile kararı adeta kendi aralarında vermiş konumunda. Ama konuşamıyorlar. BM’den gelenlere, CIA’den gelenlere bunları dinlettik. Biz ortadayız her şeyimizle bunu söylüyoruz. Şimdi Suudi Arabistan, Türkiye ile olan ilişkilerini farklı bir noktaya götürüyor. Her zaman bizim bir sözümüz var: “Abdestinden şüphesi olmayanın, namazından şüphesi olmaz.” Senin kendinden şüphen yoksa ne korkuyorsun? Açıkça çık ortaya. Sağa sola dolar, petrol dağıtmakla bu iş çözülmez" şeklinde konuştu.

"(Yeni askerlik sistemi) Tarih vermeyeyim de, yakın, seçim sonrasına kalır"

Yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklamalarda da bulunan Erdoğan, "Tarih vermeyeyim de. Yakın. Seçim sonrasına kalır. Savunma Bakanımız yurt dışında. O da gelecek. Yarın Meclis Başkanlığı seçimi var. O turlar bitince, yarın 17.00 gibi biter diye düşünüyoruz. Sayın Bahçeli zaten bu noktada açıklamasını yaptılar. Biz de gerekli çalışmalarımızı yaptık" dedi.

"(Sisi) Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da yaşanan insanlık dramına değinerek Batılı ülkelerin ikiyüzlü davranışına değindi. Erdoğan, "Dünyada darbecilere karşı olduğunu söyleyenler, Mursi’yi darbe ile indiren Sisi’ye karşı koydular mı? Tam aksine kırmızı halılar ile karşıladılar. Bizdeki 15 Temmuz darbe girişiminin de bunlar arkasındaydı bu ülkeler. Mursi yüzde 52 oy ile gelmişti, indirdiler, faturayı farklı bir şekilde kestiler. Mursi arkadaşlarıyla cezaevinde. Batı ülkeleri darbecileri desteklemeye devam ediyorlar. Bu bir defa insanlık suçudur. Sayısal olarak baktığımızda Sisi göreve geldikten sonra 42 kişiyi idam ettiler ve en son bu 9 genci idam ettiler. Bu yenilir yutulur bir şey değildir. Af Örgütü netice alamadı. Bizde cezaevinde olduklarında kıyameti koparıyorlar, halbuki bizde idam yok. 9 genç idam edildi. Batı’nın sesini duyuyor musunuz?Hele hele bir gencin ifadesi çok dokunaklı. Hakime söylüyor, ’Eğer bana verilen elektrik, sana verilseydi Enver Sedat’ları sen çoktan idam ederdin’ diyor.‘Bana verilen elektrik Mısır’ı 20 yıl aydınlatırdı’ diyor. Şimdi şu gencin halini bir düşünün yahu. Bu genç bu şekilde idam ediliyor. Bu ne biçim işkencedir. Böyle bir işkence yapılan insan ondan ne istersen konuşur. ’20 yıl Mısır’ı aydınlatır’ diyor. ’Sana bu elektrik verilseydi nice Enver Sedat’ları aynı şekilde götürürdün’ diyor. Tayyip Erdoğan neden Sisi ile görüşmüyor diyenlere cevap veriyorum. Aracı olanlar oluyor, geliyor zaman zaman. Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Her şeyden önce onun genel af ile içerideki tüm bu insanları serbest bırakması lazım. Serbest bırakmadığı sürece de biz Sisi ile görüşemeyiz. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Mısır halkı bizim canımız ciğerimizdir, ama kendisi asla." ifadelerini kullandı.