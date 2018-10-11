Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı! CHP-İş Bankası ilişkisi sonlanıyor

Recep Tayyip Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta temaslarına ilişkin bilgi verip soruları yanıtlarken. ziyaretten memnun ayrıldıklarını ifade etti ve CHP´nin İş Bankası hisselerinin Hazine´ye devri için MHP´nin desteği ile bir yasal düzenleme yapılabileceğini açıkladı.

Akşam yazarı Emin Pazarcı, Macaristan dönüşü uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı köşesine taşıdı.

İşte Emin Pazarcı'nın o yazısı:

Konu yılan hikâyesinden farksız! Tartışma, yıllardır devam edip gidiyor. Geçmişte mahkeme koridorlarına bile düştü. CHP, 2000’lerin başında Atatürk’ün vasiyetini bir kenara attı. Türk Tarih Kurumu ve Türk DilKurumu’na ait olan parayı kesti. Bu uygulama yargıdan döndü.

Türkiye İş Bankası-CHP ilişkisinden bahsediyorum…

Uygulama, Atatürk’ün vasiyetine dayandırılıyor. CHP, Türkiye İş Bankası’nda dört yönetim kurulu üyeliğini elinde bulunduruyor. Ancak, bu uygulama Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı.

CHP ise, hep aynı savunmayı yapıyor. “Biz Atatürk’ün vasiyetini yerine getiriyoruz” diyor. Ticaretle, banka işlemleri ve para ile işinin olmadığını söylüyor. Buna rağmen bankanın yönetim kurulu üyeliklerini bırakmamakta direniyor.

Zaman zaman da Atatürk’ün vasiyetine taban tabana zıt uygulamalar yapıp, Mustafa Kemal Paşa’nın TTK ve TDK’ya bıraktığı gelirleri ödemiyor. 2000-2204 Yılları arasında olduğu gibi mahkemelerde direniyor.

Bu arada çeşitli dedikodular ortaya atılıyor…

CHP’nin İş Bankası’ndaki yönetim kurulu üyelikleriyle ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Sonuçta, milli bir bankamız olan Türkiye İş Bankası zarar görüyor.

Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk, sadece CHP’nin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak değeri. Vasiyetin üzerinden yıllar geçti, defalarca Anayasa ve kanun değişiklikleri yapıldı. Vasiyet hazırlandığı zaman CHP devletti. Ama artık değil. Atatürk’ün vasiyetini yerine getirecek devletin CHP dışında resmi kurumları var. Türkiye çok partili siyasi hayata geçeli çok oldu. O yüzden bu uygulama ciddi şekilde sırıtmaya başladı.

Macaristan dönüşü, konuyu uçakta T.C. Devleti Başkanı Erdoğan’la konuştuk. Gördük ki, uygulamadan O da çok rahatsız. Üstelik, bugün CHP’nin İş Bankası’nda dört yönetim kurulu üyesi ile temsilini “saçmalık” olarak değerlendiriyor. Bu saçmalığın kaldırılması için de adım atmaya kararlı görünüyor.

Belli ki konu MHP ile de görüşülmüş. Çünkü, Erdoğan “MHP’li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna konulabileceği kanaatindeyim” ifadesini kullandı.

O yüzden, şimdiden “Bir garabet ortadan kalkıyor, CHP-İş Bankası ilişkisi bitiyor” yorumunu yapabiliriz.

Anladığım kadarıyla Erdoğan’ın elinde birtakım bilgiler de var…

Söylemiyor, kamuoyuyla paylaşmıyor. Ancak, ifadelerinden konu hakkında derinliğine bilgi sahibi olduğu anlaşılıyor.

Kim bilir, belki önümüzdeki günlerde onları da kamuoyuna aktarır.

Ben, bir zamanlaması olduğunu düşünüyorum! Ancak, Başkan Erdoğan’ı bu konuda kararlı görüyorum.

Öyle görüyor ki, yılan hikâyesine dönen bu tartışma sonlanacak. Taşlar artık yerine oturacak. Türkiye normalleşecek.

HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün İş Bankası'ndaki hisseleri ile ilgili, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin MHP ile birlikte TBMM'de yapılacak yasal bir düzenleme sonucu Hazine'ye devrini gerçekleştirmeyi düşündüklerini açıklamasının ardından İş Bankası hisseleri yüzde 2.42 düşüşle açılmasının ardından kayıplarını kısmen telafi etti.

Hisseler saat 1009'da yüzde 1.21 düşüşle 4.08 liradan işlem görüyor.

KAYNAK: AKŞAM