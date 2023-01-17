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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı duyurmuştu! İsviçre de 'Türkiye' dedi
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı duyurmuştu! İsviçre de 'Türkiye' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Turkey' teriminin 'Türkiye' olarak kullanılması talimatını vermesinin ardından, İsviçre Federal Gümrük ve Sınır Güvenliği Dairesi de şimdiye kadar menşe ispat belgelerinde yazan ‘Turkey' tanımını ülkesi için yalnızca 'Türkiye' olarak kullanılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 23:45:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı duyurmuştu! İsviçre de 'Türkiye' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 'ülkemizin marka değerinin artırılması' amacıyla başlattığı girişime İsviçre de dahil oldu. İsviçre Federal Gümrük ve Sınır Güvenliği Dairesi, şimdiye kadar menşe ispat belgelerinde yazan ‘Turkey' tanımını ülkesi için yalnızca 'Türkiye' olarak kullanılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası kamuoyunda 'Turkey' teriminin 'Türkiye' olarak kullanılması talimatını vermişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yılın başında ülkenin Türkçe adının Türkiye'nin diğer dillerde de kullanılmasını teşvik etmek için bir kampanya başlattı.

İsviçre de 'Türkiye'yi kullanacak

Birçok ülkenin ardından 'Turkey' değil 'Türkiye' kararına İsviçre de katıldı. İsviçre Federal Gümrük ve Sınır Güvenliği Dairesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İngilizce, Almanca, Fransızca veya İtalyanca olarak düzenlenen menşe ispat belgelerinde ülkesi için yalnızca "Türkiye" isminin kullanılmasını istediğini duyurdu. Bu nedenle "Turkey", " Turkei " veya "Turquie" tanımlamaları artık İsviçre'de kullanılmayacak.

İsviçre gümrük idaresine göre, süresi henüz belirlenmemiş bir geçiş aşamasında, 'Turkey' eski tanımlamalara sahip menşe belgelerini kabul etmeye devam edecek.

Türk firmaları geçen yılın sonundan beri ihraç ettikleri ürünlerin üzerine "Made in Turkey" yazıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu bu kararın Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde ifade ettiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, isim değişikliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "ülkemizin marka değerinin artırılması" amacıyla başlattığı girişimin bir parçası olduğunu dile getirmişti.

BM de 'Türkiye' denileceğini duyurmuştu

Söz konusu kararı Birleşmiş Milletler de İngilizce "Turkey" adıyla değil, resmi olarak "Türkiye" olarak anılmasını istedi. BM, Türkiye'nin isim değişikliğini BM sözcüsü Stéphane Dujarric, Haziran ayında Ankara hükümetinin talebi üzerine, İngilizce Turkey isminin artık kullanılmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Star Gazetesi

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