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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de 13 ilde risk azaltma faaliyetlerine başlıyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de 13 ilde risk azaltma faaliyetlerine başlıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-04-29 15:22:00 - 2024-04-29 15:54:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de 13 ilde risk azaltma faaliyetlerine başlıyoruz

DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Karadeniz bölgemizdeki 13 ilimizde risk azaltma faaliyetlerine süratle başlıyoruz. Böylelikle senelerce yaşadığımız sel, taşkın ve heyelan afetlerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugünkü imza töreniyle özellikle yağış mevsimi çalmadan kapımızı riski en yüksek yerlerden başlayarak devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz."

"Protokol sayesinde kullanıma sunulan yeni iş makinalarımızın da yardımıyla 2024 yılını daha sorunsuz, sıkıntısız inşallah can ve mal kaybı yaşamadan atlatacağımıza inanıyorum"

"Coğrafya kaderdir sözünün ne demek olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Akdeniz havzasında yer alan Türkiye, aynı coğrafyayı paylaştığı diğer ülkelerle birlikte iklim krizinin sonuçlarını hisseden devletlerin başında geliyor"
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"İstanbul'un göbeğindeki bir parkta çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanların, bu iş cinayetlerinin hiçbirinde sesi soluğu çıkmadı"

"Asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliğiyle geliyoruz ve geleceğiz. Bugüne kadar 80 bine yakın konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Bu rakamı yılsonuna kadar 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz"

"Nüfusunun yüzde 71'i deprem riski yüksek yerlerde ikamet eden Türkiye için kentsel dönüşüm çalışmaları, tercihten öte zorunluluktur"

"Ülke ve millet meselesinin siyasi partisi olmaz, afetlere hazırlık bizim nazarımızda siyaset üstü bir konudur"

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