Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kademeli normalleşme'yi anlattı: TTB yine sahneye çıktı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli normalleşme sürecini anlatmasından sonra her zaman olduğu gibi sahneye yine Türk Tabipler Birliği (TTB) çıktı.
En başından beri süreci sabote ederek atılan tüm adımlara 'nifak' sokmak isteyen TTB tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:
"Eski 'normale' dönme koşullarını göremiyoruz"
"Yapılan test sayıları düşerken yeni vaka sayısı 6 binlerden 9 binlere çıktı. Aşılama oranımız ve hızımız ise çok düşük. Mutant virüs vakaları giderek artıyor. Eski 'normale' dönme koşullarını göremiyoruz."