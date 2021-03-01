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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kademeli normalleşme'yi anlattı: TTB yine sahneye çıktı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kademeli normalleşme'yi anlattı: TTB yine sahneye çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli normalleşme sürecini anlatmasından sonra her zaman olduğu gibi sahneye yine Türk Tabipler Birliği (TTB) çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 23:33:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kademeli normalleşme'yi anlattı: TTB yine sahneye çıktı!

En başından beri süreci sabote ederek atılan tüm adımlara 'nifak' sokmak isteyen TTB tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Eski 'normale' dönme koşullarını göremiyoruz"

"Yapılan test sayıları düşerken yeni vaka sayısı 6 binlerden 9 binlere çıktı. Aşılama oranımız ve hızımız ise çok düşük. Mutant virüs vakaları giderek artıyor. Eski 'normale' dönme koşullarını göremiyoruz."

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