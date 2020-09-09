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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile telefonda görüştü
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile telefonda görüştü

Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle bir süre sonra Başbakanlık görevini bırakacağını açıklayan Abe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti, Türkiye-Japonya ilişkilerine yaptığı önemli katkılar için teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:12:57 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, sağlık sorunları nedeniyle bir süre sonra Başbakanlık görevini bırakacağını açıklayan Abe'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa zamanda şifa bulması temennisinde bulundu.

Abe'ye Türkiye-Japonya ilişkilerine yaptığı önemli katkılar için teşekkür eden Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin bundan sonra da güçlenerek ilerleyeceğine inandığını ifade etti.

Türkiye-Japonya arasındaki iş birliğinin her alanda derinleştirilmesi konusundaki kararlılığın yinelendiği görüşmede, bu yönde atılacak somut adımlar ele alındı.

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