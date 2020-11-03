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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda'ın babası Uğur Gezgin ile telefonda görüştü.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda'ın babası Uğur Gezgin ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:02:32 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda'ın babası Uğur Gezgin ile telefonda görüştü.
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