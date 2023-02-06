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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 18:23:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, görüşmede deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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