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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihbaratı olmayan bir devlet, millet yok olmaya mahkumdur."

Yeniakit Publisher
2020-07-26 15:39:18 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihbaratı olmayan bir devlet, millet yok olmaya mahkumdur."
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