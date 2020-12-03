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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı üyelerine gıda güvenliği mesajı verdi:
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı üyelerine gıda güvenliği mesajı verdi:

"Ekonomilerimizi büyütürken sosyal refahı da artırmıyorsak adaleti tesis etmemiz mümkün değildir. Bunun için diğer hususlarla beraber, özellikle hayatımızın her alanına dokunan gıda güvenliği meselesine büyük önem vermemiz gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:42:05 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı üyelerine gıda güvenliği mesajı verdi:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomilerimizi büyütürken sosyal refahı da artırmıyorsak adaleti tesis etmemiz mümkün değildir. Bunun için diğer hususlarla beraber, özellikle hayatımızın her alanına dokunan gıda güvenliği meselesine büyük önem vermemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) uzmanlaşmış bir kuruluşu olan İslam Gıda Güvenliği Teşkilatının (İGGT) 3. Genel Kurul Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde "İİT Bölgesinde Gıda Güvenliğinin Dayanıklılığının Geliştirilmesi" temasıyla çevrim içi gerçekleştirildi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından okundu.

Mesajında, son asrın en ciddi sağlık sorunu olarak nitelendirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle genel kurul toplantısının maalesef sanal ortamda düzenlendiğine işaret eden Erdoğan, "Küresel dayanışmanın önemini daha iyi anladığımız bir dönemde gerçekleşen bu etkinliğin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İİT bölgesinin tarım potansiyelinin, kapasite ve iş gücü açısından çok zengin olduğunu sizler de çok iyi biliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, bölgede yetersiz beslenme, açlık ve kıtlığa maruz kalan milyonlarca insan bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Öyle ki bugün 350 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu yürek yakan gerçeğin arkasında elbette farklı sebepler olabilir. Ancak 'komşusu açken tok yatmayı zül kabul eden' bir inancın mensupları olarak bu tablonun bizlere yakışmadığı aşikardır. Ekonomilerimizi büyütürken sosyal refahı da artırmıyorsak adaleti tesis etmemiz mümkün değildir. Bunun için diğer hususlarla beraber, özellikle hayatımızın her alanına dokunan gıda güvenliği meselesine büyük önem vermemiz gerekiyor. Toplantımızda, bu konuda somut kararların alınmasını temenni ediyorum. Gıda güvenliği çalışmalarına vereceğiniz değerli katkılar için her birinize teşekkür ediyorum."

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