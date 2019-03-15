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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığı bu saldırı ile taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada uzun süredir yükselişi seyredilen ve teşvik edilen İslam düşmanlığı, bu saldırı ile bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır" dedi.

15 Mart 2019 Cuma 11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığı bu saldırı ile taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada uzun süredir yükselişi seyredilen ve teşvik edilen İslam düşmanlığı, bu saldırı ile bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’da yaşanan saldırıyı kınadı. Erdoğan, "Yeni Zelanda’da cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum. Dünyada uzun süredir yükselişi seyredilen ve teşvik edilen İslam düşmanlığı, bu saldırı ile bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Saldırının uzun bir planlamanın sonucu olduğu ve dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir" ifadelerini kullandı.


Saldırıyı gerçekleştiren teröristin arkasında bıraktığı notlara da dikkat çeken Erdoğan, "Ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır. Kaldı ki ülkemi dahi Anadolu ve Batı olarak ayırmak suretiyle orada da kendine has değerlendirmeleri yapan ortada gerçekten bir terörist, bir katil var. Şayet derhal önlem alınmazsa felaket haberlerine yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Tüm dünyayı bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz. Hayatlarını kaybeden masum kardeşlerimize şahsım ve milletim adına Allah’tan rahmet diliyorum. Sadece bu konuyu bile uzun uzun değerlendirme ihtiyacı hissedeceğimiz Beril hocamızı bir kez daha yad ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:33
  1. doğa

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