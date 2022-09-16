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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü

Özbekistan’ın Semerkant kentinde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 19:33:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde temaslarını sürdürüyor. Dün Semerkant’a gelen ve ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Reisi ile görüştü

İkili görüşmelerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

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