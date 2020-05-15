Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü
Görüşmede, Kovid-19 salgınıyla mücadele konusu ile ikili ve bölgesel meseleler ele alındı
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan telefonda görüştüğü Kazımi'yi tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Irak'a desteğini ifade ettiği görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.