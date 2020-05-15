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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

Görüşmede, Kovid-19 salgınıyla mücadele konusu ile ikili ve bölgesel meseleler ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 22:44:35 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan telefonda görüştüğü Kazımi'yi tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Irak'a desteğini ifade ettiği görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.


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