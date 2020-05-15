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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 22:36:50 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Irak’ın yeni Başbakanı olmasından dolayı Mustafa el-Kazımi’yi tebrik etti ve kendisine başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Covid-19 salgınıyla mücadelede Irak’a desteğini ifade ettiği görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

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