0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de

TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Orhan Kaldırım'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

16 Nisan 2019 Salı 06:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Orhan Kaldırım atandı.

AA'nın haberine göre; söz konusu atama 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 07:04
  1. Resmi Gazete
  2. TEİAŞ
  3. Atama kararları
  4. yayımlandı
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Cumhurbaşkanlığı karanamesi
  7. son dakika
  8. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK'dan Maltepe uyarısı! 'Sayımın ivedilikle bitirilmesi gerekiyor'
    1. YSK'dan Maltepe uyarısı! 'Sayımın..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı.....
    3. Eski Cezayir Başbakanı Hamruş'tan..
    4. İstanbul’da dev narkotik operasyonu
    5. ABD’den 2 düşmanca adım
    6. Başkent’te mobilya mağazası yandı
    7. Erdoğan davet etmişti: Bugün geliyor
    8. Uçakta internet kullandı, hayatının..
    9. 13 gündür yürüyorlarmış... 60 kişi..
    10. Meteorolojiden 6 il için son dakika..
    11. Eski ESİDEF Başkanı'na FETÖ'den hapis..
    12. Macron: Savaş tam olarak kazanılmasa..
    13. Nesli tükenmek üzere... Malatya'da..
    14. Ve ABD terör örgütü YPG'ye kapıyı..
    15. İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu
    16. Eski Massachusetts Valisi Bill Weld,..
    17. İstanbul’da dev narkotik operasyonu
    18. "Türkiye-ABD ittifakının tarihi..
    19. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın 8,5..
    20. Başkentte mobilya mağazasında yangın
    21. Fransa'nın başkenti Paris'te Notre..
    22. "UMH Trablus'ta konumunu koruyor"
    23. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın..
    24. Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47..
    25. Bakan Albayrak: "Türkiye-ABD ekonomik..
    26. Bakan Albayrak: "Türkiye-ABD..
    27. Bakan Berat Albayrak: “NATO..
    28. Bursa'da trafik kazası: 1 ölü
    29. Kuşadası’nda elektrik kesintisi..
    30. On Numara’yı Bursa’da 8 kişi bildi
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    CHP'li belediyenin Osmanlı düşmanlığı!
    CHP'li belediyenin Osmanlı düşmanlığı!

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı