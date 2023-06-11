Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretini o iki ülkeye yapacak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini 12-13 Haziran'da gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a yapacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak.
İkili ilişkiler görüşülecek
Azerbaycan ziyareti kapsamında gerçekleşecek temaslarda ise Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni dönemde ilerleme sağlanacak diğer işbirliği imkanlarına ilaveten, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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