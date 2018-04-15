Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: Beni Rodos'a götüreceklerdi. Hayır dedim...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin İstanbul Maltepe 6. Olağan Kongresi öncesinde salonun dışında toplanan kalabalığa hitap etti.15 Nisan 2018 Pazar 15:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin İstanbul Maltepe 6. Olağan Kongresi öncesinde salonun dışında toplanan kalabalığa hitap etti.
BENİ RODOS'A GÖTÜRMEK İSTEDİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananlarla ilgilide konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sözde iyilik yapmak isteyenler beni Rodos'a götüreceklerdi. Hayır olmaz dedi. Uçağa binelim ben söyleyeceğim nereye gideceğimizi dedim. Son ana kadar söylemedim. Uçağın pilotu son anda öğrendi İstanbul'a ineceğimizi " dedi.
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