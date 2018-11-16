Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Erdoğan ile Trump, Kaşıkçı cinayeti, ABD’deki FETÖ soruşturmaları, Suriye’de terörle mücadele ve ikili ilişkiler hakkında fikir teatisinde bulundu.

Görüşte, tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda, iki ülkenin daha yakın iş birliği içerisinde olmasının önemini vurguladı.

Erdoğan ve Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve olayın örtbas edilmesine izin verilmemesi hususunda mutabık kaldı.