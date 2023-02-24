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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında önemli görüşme
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 19:34:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.

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