Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında önemli görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.
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