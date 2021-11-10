Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi 2 saatten fazla sürdü! Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı 2 saat 20 dakika süren görüşmeye ilişkin "Dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Çok dostane, güzel bir görüşme oldu" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı.
Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
Görüşme 2 saat 20 dakika sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.