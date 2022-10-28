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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Fatma teyzenin hayali gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek isteyen 80 yaşındaki Malatyalı Fatma Özaslan'ın hayali gerçek oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 21:16:00 - 2022-10-28 21:24:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 80 yaşındaki Malatyalı Fatma Özaslan ile görüştü.

Malatyalı 80 yaşındaki Fatma Özaslan, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, onunla yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Fatma teyze ile birlikte Ankara Kapalı Spor Salonundaki Türkiye Yüzyılı programına giden Öznur Çalık, Fatma teyze ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı buluşturdu.

Fatma teyzenin elini öptü

Buluşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Fatma teyzenin elini öptü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Fatma teyze, sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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