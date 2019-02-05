Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çipras'tan ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Beştepe'deki görüşme sonrası ortak açıklama yapıyor.

Erdoğan açıklamaları:

Yunanistan'la ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi arzu ediyoruz. İkili ilişkilerimizde zaman zaman arzu edilmeyen bazı durumlar hasıl olsa da bunları telafi imkanını bulduk. Ticari ve ekonomide geldiğimiz nokta hedeflediğimizin çok çok altında. Bugün 3,5 milyar Avro düzeyinde tutuyoruz. Ki bu aramızda arzu edilen bir seviye değil. İzmir ve Selanik arasında yolcu ve yük taşıma imkanı sağlayacak deniz seferlerinin başlatılması, İstanbul ve Selanik arasında hızlı demir yolu hattı kurulması ve İpsala gümrük kapısında ikinci köprünün tamamlanmasına dair konuları görüştük.

Bu adımların atılmasıyla ticaret hacmimiz kısa sürede daha da artacaktır. Türkiye olarak Yunanistan'la aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum. Başbakanlık döneminden bu yana Yunanistan'la ilişkilerimizde samimi adımlar atılmasını hep savundum. Ülkemiz arasındaki diyalog kanallarının açık tutulması gerekiyor. Biz her türlü meselenin konuşmak suretiyle hal yoluna konulabileceğine inanıyoruz. Yunanistan'daki soydaşlarımız ve Türkiye'deki Rum kökenli vatandaşlarımız ayrışma değil işbirliği vesilesidir. Azınlıklarımız sağlam birer köprüdür. Karşılıklı vatandaşlarımızın sorunlarını değerlendirdik. Dini azınlıklar konusundaki açılımlarımızı demokratik anlamda müzakerelerimizi gerçekleştirdik.

Rum kökenli vatandaşlarımız için her türlü gayreti gösteriyoruz. Yunanistan'daki kardeşlerimizin sıkıntılarını sayın Başbakana aktardım. Kıbrıs konusunda içinde bulunduğumuz istişare sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ortak bir vizyon ve yol haritası belirlenmelidir. Neyin nasıl müzakere edileceği net olmalıdır. Kıbrıs Türkleri'nin eşitliği temel parametre olmalıdır. Düzensiz göç ilişkilerimizde bir diğer önemli kalemdir. Malum Suriye ve Irak olmak üzere yaklaşık 4 milyon mülteci ülkemizdedir. Bunları konteynır kentlerde, çadır kentlerde misafir ediyoruz. Ege'den ölümlerin önüne geçmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Sahil güvenliğimiz yeni acılar yaşanmaması için mücadele ediyor.

AB'yle imzalamış olduğumuz 18 Mart mutabakatı caydırıcı rol oynadı. Türkiye tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. Ancak Geri Kabul mekanizmasının AB tarafında sağlıklı bir şekilde uygulanamadığını görüyoruz. AB sözlerini hayata geçirmemiştir. AB'nin ahdine vefa göstermesini istiyoruz. Sayın Başbakanla görüştüğümüz bir diğer konu terörle mücadele oldu. Bu meselenin komşuluk ve müttefiklik hukuku bağlamında ele alınması son derece önemlidir. Terörün her türlüsüne kararlı bir şekilde ortak tutum sergilemek zorundayız. Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C gibi güvenli bir ülke haline gelmemesidir. FETÖ'cü darbecilerin ülkemize iade edilme beklentimizi Yunanlı dostların dikkatine bir kez daha getirmiş olduk. Milletimizin, şehit ailelerimizin, FETÖ'cü alçaklar tarafından yaralanan gazilerimizin beklentisi budur.

Çipras'ın açıklamaları:

Göstermiş olduğunuz misafirperverlik için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Son derece samimi ortamda gerçekleşen toplantı için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Benden bir röportaj vermemi istediler. Bizim aramızdaki diyalog her zaman samimi ve önemli bir diyalogtur. Bölgemiz açısından son derece önemli diyalog. Ülkelerimiz 2015-2106'da gerçekten çok önemli bir işbirliği gösterdiler. Mülteci krizinin patlak verdiği dönemde ortaya çıktı bu işbirliği. Son derece önemli bir krizin üstesinden gelme konusunda çok önemli bir işbirliği gerçekleştirdik. Yunanistan ve Türkiye olarak yeni bir strateji oluşturulmasına katkıda bulunduk. Türk-Yunan ilişkilerinde pozitif bir hedef oluşturmayı başardık.

Ekonomi ve enerji alanda işbirliği görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Ege'de gerginliğin azaltılması konusunda diyaloğu destekledik. Kıbrıs müzakerelerini destekledik. Çözüme çok yaklaştık. Güvenlik konusunda ciddi başlıkları da açma fırsatı bulduk. Sizin ülkenizdeki talihsiz darbe girişimi ortaya çıktı. Bu gelişmeler pozitif ilerlememizin önünde engel teşkil ettiler maalesef. Hatırlarsanız o gece ilk kez sizi ben aradım. Biz demokrasiyi ve insan haklarını destekleyen bir ülkeyiz. Yunanistan olarak her türlü darbeyi kınıyoruz bunun karşısında duruyoruz. Daha sonraki dönemde maalesef engel teşkil eden bazı gelişmeler ortaya çıktı. Ege'de ihlallerin arttığını gözlemledik, hava sahasında ihlalde önemli artış tespit ettik. Daha sonra 8 darbeci asker olayı ilişkilerimizde engel olarak ortaya çıktı. Daha sonra 2 Yunanlı askerin tutuklanması olumsuz bir gelişmeydi.

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