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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri görüştü

Yeniakit Publisher
2023-04-28 21:33:00 - 2023-04-28 22:12:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, BM'nin Suriye'ye yönelik sınır ötesi yardım mekanizmasının temmuz ayında uzatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Karadeniz Tahıl Girişiminin sürdürülmesine de önem verdiklerini belirten Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda da mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlar arası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Sudan'daki çatışmalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'daki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için BM ile işbirliği ve ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.
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