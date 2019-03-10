Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlıklar tamamlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapacağı ziyaret öncesi Hakkari’de hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapacağı ziyaret öncesi Hakkari’de hazırlıklar tamamlandı.

Öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçeceği Gazi Mahallesi Fatih Kışlası güzergahından başlanarak çarşı merkezi ve mitingin düzenleneceği Cumhuriyet Caddesi üzerindeki valilik önüne kadar tüm caddelere Türk bayrakları, Erdoğan posterleri asıldı.

Hakkari Belediye Başkanlığından da anonslar yapılarak, araç sürücülerinin caddelerde park etmemeleri konusunda uyarılar yapıldı. Cumhuriyet ve Bulvar caddeleri ise trafik ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve beraberindekiler ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapacağı Cumhuriyet Caddesi üzerinde denetlemelerde bulundular.

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