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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:44:29 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu
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