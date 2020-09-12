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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir darbe, onurlu değildir
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir darbe, onurlu değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda açıklamalara bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 15:31:00 - 2020-09-12 16:24:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir darbe, onurlu değildir

12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumda Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik etti.

"12 Eylül cinayettir"

Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan Bahçeli, "12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir." dedi.

"Hiçbir darbe, onurlu değildir"

Demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 12 Eylül askeri darbenin yıl dönümü ile ilgili düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her şeyden önce şu gerçeği herkesin kabul etmesi gerek; Türkiye'de yapılmış ve teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, vesayetin hiçbir oyunu meşru değildir, milli değildir, masum değildir, onurlu değildir." ifadelerini kullandı.

"Bizim çocuklar yine başardı" demek için bekliyordu"

Erdoğan, 12 Eylül darbecileri ile 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü milislerinin aynı yere hizmet ettiklerini ise şu sözlerle dile getirdi:

Darbe haberi, Washington'a ulaştığında birilerinin 'bizim çocuklar başardı' demesi 12 Eylül'ün gerisindeki karanlık yüzü ifade ediyor. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi yine "bizim çocuklar yine başardı" demek için bekliyordu.

Türkiye'yi 12 Eylül darbesine hazırlayan karanlık odak, hiç şüphesiz darbe sonrasının planlamasını da yapmıştır. Askeri rejimin sol grupları sert şekilde tasfiye etmesinin amacının PKK'nın gelişip büyümesindeki engelleri kaldırmak olduğu anlaşılıyor. Yine askeri rejimin bu ülkenin yerli girişimlerini kaybetmenin de FETÖ'nün önünü açmak için olduğunu daha iyi görüyoruz.

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Yorumlar

Öztürk ÖZİSLAM

Eğer parlamenter sistem iyi bir sistem olsaydı darbelerin hiçbiri zaten olmazdı.
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Millet

Artık %50 nin çok üstünde olan muhalefet den kimse yok orada .. demokrasi demokrasi ama kendin konuş kendin dinle .. Az kaldı 2023 e :)
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