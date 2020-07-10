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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-07-10 20:56:35 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz."
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