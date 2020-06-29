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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayıyla ilgili öncü veriler, ekonominin çok güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor."

Yeniakit Publisher
2020-06-29 18:57:32 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayıyla ilgili öncü veriler, ekonominin çok güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor."
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