Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatayspor'un yeni stadyumunu açacak

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı yeni stat yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı törenle açılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın yeni stadında mutlu sona gelindi.

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 25 bin kapasiteli stat yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun katılacağı törenle hizmete girecek.

"25 bin seyirci kapasiteli"

Yeni stada ilişkin bilgi veren Bakan Kasapoğlu, "25 bin seyirci kapasiteli stadımızda, 24 adet loca da bulunuyor. 142 milyon 900 bin liraya mal olan ve zemini doğal çim olacak yeni stadımız, bin 500 araçlık otopark alanına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, geçen sezon Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen Atakaş Hatayspor'un, yeni stadın motivasyonuyla yeni sezonda bu başarısını daha yukarılara taşıyacağına inandığını dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu ayrıca stadın yapımını üstlenen Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Son 19 yılda tesisleşme konusunda adeta bir devrime imza attıklarını ve bu tesisler arasında statların da bulunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Büyük çoğunluğu ömrünü tamamlamış statları yıkıp yerlerine uluslararası standartlarda stadyumlar inşa ettik." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin sahip olduğu statların kalite ve modern görüntüsüyle dünyanın pek çok ülkesindeki statlardan çok daha iyi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Statlarımıza baktığımızda hem yenilik hem de inşaat kalitesi açısından çok çok ilerideyiz. Bu statlar, ülkemizin dört yanında 19 yıldan beri yükseliyor. Gençlik yıllarında spora, özellikle de futbola gönül vermiş birisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tesisleşme konusunda devrim ruhunu ülkemizin dört bir yanına yayan icraat anlayışıyla bu noktaya ulaştık. Spor salonları, havuzlar, mahalle sahaları… Sadece futbol değil, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle her branşa hizmet eden devrim niteliğinde bir spor tesisleşmemiz söz konusu. Tesisleşme konusunda Cumhuriyet tarihinin zirve noktasındayız. Sporcularımızın son dönemde artan başarıları ortada. İnanıyoruz ki; bundan sonraki süreçte de her branşta sporcularımızla, takımlarımızla zirveye oynamaya devam edeceğiz."