Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat sonrası 2 milyon Suriyelinin geri döneceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İlk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"2 milyon Suriyeli sığınmacı geri dönecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Suriye'de son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütü ile terör örgütünün tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir. Barış Pınarı Harekatımızın 2 önemli amacı vardır. İlki, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kaynaklı terör kaynağını ortadan kaldırmaktır. 2. amacı Suriyeli kardeşlerimizin geriye dönüşü için ortam sağlamaktır. Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.