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Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat sonrası 2 milyon Suriyelinin geri döneceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz" dedi.

15 Ekim 2019 Salı 18:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat sonrası 2 milyon Suriyelinin geri döneceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İlk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"2 milyon Suriyeli sığınmacı geri dönecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Suriye'de son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütü ile terör örgütünün tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir. Barış Pınarı Harekatımızın 2 önemli amacı vardır. İlki, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kaynaklı terör kaynağını ortadan kaldırmaktır. 2. amacı Suriyeli kardeşlerimizin geriye dönüşü için ortam sağlamaktır. Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 18:29
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Suriye
  3. mülteci
  4. Barış Pınarı Harekatı

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  • hasanhasan34 dk önce
    o koridora sığmaz bu kadar insan...

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