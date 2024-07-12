Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal açıklamalarda bulundu! AK Parti'den YRP'li Aydal'a FETÖ tepkisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Doğan Aydal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iddialarının tam anlamıyla "akıl tutulması" olduğunu belirterek, "Aydal'ı ve saygısız, seviyesiz ve mesnetsiz açıklamalarını aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti: "Zoru görünce kaçan, sessiz kalan, üç maymunu oynayanları herkes çok iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin bağrından yetişmiş, hayatı zorluklarla ve kirli zihniyetle mücadele etmekle geçmiş, ömrünü ülkemize ve milletimize vakfetmiş bir liderdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef alınmasına rağmen milli iradenin yanında yer almış, milletimizle bir bütün olarak vesayetçi zihniyete geçit vermemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz milletimizin yanında bir dava adamı, milletin adamıdır."

"Bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Aydal'ın, "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" sözlerinin çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlık olduğunu ifade etti.

Bu sözleri şiddetle kınadığını vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

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"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ'yle mücadeleye, 7 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir. Doğan Aydal'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır. Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz."

Ne olmuştu?

Önceki gün Halk TV canlı yayınına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaşırken absürt bir iddiada bulundu. Yeni Anayasa çalışmaları hakkında konuşan Aydal, "Anayasa değişmezse, yurt dışına bir sebeple gider de oğlunu ya da damadını yardımcı olarak bırakırsa, Türkiye için bir başka zarar olur" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına "kaçabileceğini" iddia etti.

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