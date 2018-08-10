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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümüşhane'den açıkladı: 6 milyon turist gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Gümüşhane'de yaptığı konuşmada, "Bu sene Rusya’dan yoğun bir turist akını var. Ve öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya’dan gelecek" ifadelerini kullandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümüşhane'den açıkladı: 6 milyon turist gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin detayları Gümüşhane'de yaptığı konuşmasında paylaştı. Erdoğan, "Az önce Putin ile görüşmem vardı. Bu sene Rusya’dan yoğun bir turist akını var. Ve öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya’dan gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Bayburt’ta bulunduğu sırada gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden, savunma sanayii ve enerji alanlarındaki işbirliğinin sürmesinden memnuniyetlerini dile getiren iki lider, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

'6 MİLYON GİBİ BİR TURİST GELECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de çevre yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada Rusya lideri Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını şu ifadelerle anlattı:

Turist sayısında da rekora doğru koşuyoruz. Az önce Putin ile görüşmem vardı. Bu sene Rusya’dan yoğun bir turist akını var. Ve öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya’dan gelecek. Aramızdaki tabi bu ilişkiler bu irtibatlar bizleri daha güçlü hale getiriyor. Turist sayısında da rekora doğru koşuyoruz. Az önce Putin ile görüşmem vardı. Bu sene Rusya’dan yoğun bir turist akını var. Ve öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya’dan gelecek. Aramızdaki tabi bu ilişkiler bu irtibatlar bizleri daha güçlü hale getiriyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 18:23
  1. Bayburt
  2. Gümüşhane
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. viladimir putin
  5. 6 milyon turist gelecek

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