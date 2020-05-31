Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!

''31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü'' dolayısıyla gençlerle buluşma programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili gençler, kıymetli sporcularımız sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Tütüne ve tütün ürünlerinin zararlarına karşı özellikle gençlerimiz arasında bilinçlenmeyi artıracak bu güzel buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Corona virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bir dönemde sizlerin bu gayretleri daha fazla anlam kazanmıştır. Kovid-19 virüsü tıpkı tütün ürünleri gibi en büyük hasarı akciğerlere yapıyor.

Sigara içenler, tütün ürünleri kullananlar Kovid-19 hastalığından daha olumsuz etkileniyor.

Dünya genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur. Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz.

Eğlence mekanları ve nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek.

Vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında tütün endüstrisi vardır. Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür. Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz.

Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz. Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir.

Biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Onların sigara fiyatlarını arttıralım, belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz fakat yine de kaçmıyorlar nedense?