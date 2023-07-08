Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin hürmetine Allah bunlara oy verenlere sabır versin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gümüşhane'de düzenlenen açılış töreninde halka hitap etti. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP'nin 7'li masa üyelerine 39 milletvekili vermesine değinen Erdoğan, "Yüzde 1'i bile geçmeyen oya sahip olan partiler tarihimizin en büyük tokatçılığını yaparak CHP'den 39 milletvekili kopardı" dedi. Seçimde hezimete uğramasına rağmen partisinden istifa etmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de konuşan Erdoğan, "Gazi'nin hürmetine bunlara oy verenlere Allah sabır versin" ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

'Milletin zekasıyla alay edenler şokta'

"Terör örgütlerine sırtını dayayanlara unutamayacakları bir ders verdiniz. Öyle bir tokat attınız ki hepsinin birden dengesini alt üst ettiniz. O günden beri kendilerini toparlayamadılar. Kendilerine gelemediler. Hiç seslerini duydunuz mu? Şu anda hala birbirleriyle dövüşüyorlar. Milletin zekasıyla alay edenler yaşadıkları şoku hala atlatamadılar. İktidara giden yolu Batı başkentlerinde arayanları, terör örgütleriyle iş birliği yapmaktan utanmayanları, ağızlarından yalan ve iftiradan başka söz çıkmayanları sandığa gömdüğünüz için sizlerle gurur duyuyorum. Gümüşhane ile aynı davanın insanı olduğum için rabbime şükrediyorum. Kardeşlerim biz Gümüşhane'yi severiz. Gümüşhane'de bizi sever. Ne diyor o güzel Gümüşhane türküsünde;

"Yüce dağ başında kar havası var

Bülbül'ün gül ile ne davası var

O yar beni sevmiş ben de o yari,

Ellerin bizimle ne davası var."

Evet eller ne derse desin, bu can bu tende oldukça Gümüşhane ile kucaklaşmamız, muhabbetimiz devam edecektir. Sizlerin teveccühüne mahsar olabilmek için daha fazla koşturacağız. Daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz. Gümüşhane'yi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirene kadar bize durmak, dinlenmek haramdır. Bugün yapımı tamamlanan eser ve hizmetleri açmaya geldik. Gümüşhane'ye teşekkür borcumuzu eserlerimizle ifade edelim dedik. Diyorlar ki "Bir insan bu kadar sevilir mi?" seviliyorsunuz Reisim diyor. Ben de sizleri seviyorum."

'Ağız değiştirmeyiz'

"Tarihimizin en kritik seçimlerinde sizler bize inandınız. Güveninizi de Türkiye 2. olarak gösterdiniz. Hiçbir karanlık plan ve iftiranın aramızdaki muhabbeti sarsamayacağını ispat ettiniz. Türkiye üzerine plan yapanların oyunlarını bozdunuz. Seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini de sandığa gömdünüz. Sizlerin güvenine layık olmak için daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz. Şehrimizin taleplerinin karşılanması için her türlü çabayı göstereceğiz. Bunları söylerken CHP Genel Başkanı gibi laf olsun diye söylemiyoruz. Biz meydanlarda verdiği sözü Ankara'ya dönünce unutanlardan değiliz. Biz iki seçim arasında, 15 günde ağız değiştirenlerden değiliz. Biz sözünün eri bir partiyiz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde hep bunu yaptık. Yapamayacağım hiçbir vaadi meydanlarda dillendirmedik."

"Gümüşhane 52 kalem hizmet, eser ve yatırım tamamlandı. Göletlerden, sulama ve dere ıslahı projelerine, anaokul, ek bina ve ilçe hizmet binalarını hizmete sunuyoruz. Gümüşhane Belediyelerimiz ile İlçe Belediyelerimizin, iş merkezlerinden, sosyal konutlara 26 ayrı yatırımı resmen sizlerin istifadesine sunuyoruz. Üniversitemize ait Meslek Yüksekokulu ve yurt binası için çeşitli projeleri resmi olarak bugün hizmete açıyoruz. Tek bir açılışla 1 milyar 100 milyon liralık yatırımı resmen bugün Gümüşhanemize kazandırıyoruz. Bu yatırımların hizmet ve eserlerin şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bakanlıklarımızı, Valiliklerimizi tebrik ediyorum. Tüm işçilerimize teşekkür ediyorum. Gümüşhane'ye son 21 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 32 milyar lira kamu yatırımı yaptık."

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'Tarihin en büyük tokatçılığını yaptılar'

"Şimdi sordum dedim ki bugünkü merasimimize kaç kişi katıldı? Emniyetten rakam aldım 35 bin kişi şu anda burada. Bayburt'ta 40 bindi. Burada 35 bin. Daha iyi olacak biliyorum. Gümüşhane bunu başarır mı? Başarır. Kardeşlerim Gümüşhanemize destek noktasında hep en üst sıralarda yer aldık. Geçtiğimiz seçimlerde üçüncü, ikinci ve yine ikinci olduk. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri çok partili demokrasi tarihimizin en önemli seçimlerinden biridir. Türkiye bu seçimlerde aynı zamanda gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. Milletimiz iradesine zincir vurulamayacağını bir kez daha göstermiştir. Muhalefetin ve masanın haline baktıkça bunu daha iyi anlıyoruz. Kavganın, tartışmanın ardı arkası kesilmiyor. Her gün yeni bir gerilimin fitili ateşleniyor. Daha bir ay öncesine kadar ülkeyi yöneteceğiz diyenler bugün kendilerine her gün saldırıyor. 7'li koalisyondan bir kişi bile istifa etmedi. Kazanamazsam bırakırım diyenlerin bir tanesi siyaseti bırakmadı. Çıkıp seçmenlerine hesap vermediler. İki seçimde de yenilgiye uğradılar ve kaybettiler. Fakat hezimetlerini zafer gibi paylaşmaktan geri durmuyorlar. Yüzde 1'i bile geçmeyen oya sahip olan partiler tarihimizin en büyük tokatçılığını yaparak CHP'den 39 milletvekili kopardı. Bay bay Kemal ben başarılı bir hesap uzmanıyım diyordu. Ya nasıl bir hesapçısın ki yüzde 1 oyu bile olmayan partilere 39 milletvekilini verdin. Senden hesap uzmanı falan olmaz.

'Gazi'nin hürmetine Allah bunlara oy verenlere sabır versin'

Sen bizimle birlikte girdiğin bütün seçimleri kaybettin hala utanmadan burada duruyorsun. Bak Yunanistan'da Çipras seçimi kaybetti ne yaptı sonra bak bıraktı. Yunanistan'daki Çipras bile bu konuda hassas ama sen de bu yok. Partisinin dolandırılmasına aracılık eden hesap uzmanına ne oluyor? Aldığı seçim yenilgilerini nasıl inkar edebiliyor? Meselenin daha trajikomik kısmı 39 milletvekilini altın tepsiyle sunan bu zat, bugün 16'lı masadan bahsediyor. Zaten CHP Genel Başkanı son seçimlerde ittifak politikasıyla bu konuda marifetini açıkça gösterdi. Öyle ki siyasi parti kurmayı kimi uyanıkların gözünde adeta bir yatırım aracı olarak görüyor. Ne diyelim Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza Allah sabır versin."