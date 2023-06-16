Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray heyetini kabul etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de sezon şampiyonu olan Galatasaray'ı kabul etti.
Galatasaray Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Vahdettin Köşkü'nde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik etti.
Erdoğan Galatasaray'a şampiyonlar liginde de başarılar diledi.
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