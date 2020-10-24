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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa) Azerbaycan'daki felaketlerin, işgallerin arkasında bunlar var."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa) Azerbaycan'daki felaketlerin, işgallerin arkasında bunlar var."

Yeniakit Publisher
2020-10-24 14:36:10 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa) Azerbaycan'daki felaketlerin, işgallerin arkasında bunlar var."
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