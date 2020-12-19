Cumhurbaşkanı Erdoğan fırına uğradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da fırına uğradı.
Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Çengelköy Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir fırına uğradı. Burada alışveriş yapan Erdoğan bir süre fırında çalışanlarla da sohbet etti. Erdoğan fırın çıkışında bir vatandaşla da konuştu. Çevrede bulunan vatandaşlara el sallayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın aldıkları ise poşetlerle makam aracının bagajına konuldu.